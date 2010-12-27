"Академик Ломоносов" из Петербурга взял курс на Мурманск

Плавучую атомную теплоэлектростанцию создают на Балтийском заводе.

Энергоблок для плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов" утром 28 апреля начали буксировать в Мурманск. Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС".

Плавучую атомную теплоэлектростанцию создают на Балтийском заводе. В Мурманск ее переправляют, чтобы заправить ядерным топливом. На базе "Атомфлота" проведут физические и энергетические запуски. Как сообщил замгендиректора концерна "Росэнергоатом" Павел Ипатов, фактически блок будет полностью оттестирован.

Буксировка энергоблока будет проходить от 18 до 20 суток. Он проплывет мимо Норвегии, Эстонии, Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее сообщали, что плавучую атомную теплоэлектростанцию запустят в городе Певек Чукотского АО к 2019 году. Планируется, что она заменит устаревшие Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ.

Фото: пресс-служба "Балтийского завода".