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Станцию метро "Академическая" закроют после ЧМ - 2018 по футболу
Сегодня, 11:58
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Shdaria
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Станцию метро "Академическая" закроют после ЧМ - 2018 по футболу

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В Петербурге закроют станцию метро "Академическая" на ремонт.

В Петербурге станцию метро "Академическая" закроют на ремонт в июле 2018 года, после того, как пройдет Чемпионат Мира - 2018 по футболу. Планируется отремонтировать вестибюль, а также наклонный ход.

Главгосэкспертиза сообщает, что в вестибюле поменяют гидроизоляцию крыши, полов и тамбуров, а также уберут неровности пола между турникетами. Кроме того, испорченная облицовка будет отремонтирована, а на мрамор нанесут антивандальное покрытие. В наклонном тоннеле, где находятся 4 эскалатора, заменят гидроизоляцию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Смольном объяснили бунт строителей петербургского метро

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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