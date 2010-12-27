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«Адмиралтейские верфи» построят платформу для исследований в Арктике за 7 миллиардов рублей
Сегодня, 10:38
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TretyakovaS
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«Адмиралтейские верфи» построят платформу для исследований в Арктике за 7 миллиардов рублей

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Самодвижущуюся платформу «Северный полюс» для исследований в Арктике планируют построить за 7 миллиардов рублей. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на сайт кабмина.

В Петербурге появится самодвижущаяся платформа "Северный полюс" для исследований в Арктике. На платформу, строительством которой займутся "Адмиралтейские верфи", выделят 7 миллиардов рублей из бюджета. Распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева 7 апреля опубликовано на сайте кабмина.

Сдать плавучую обсерваторию планируют к 2020 году. Платформа должна не только помочь в "решении экономических, оборонных и геополитических задач в Арктике", но и закрепить российское присутствие в регионе как "лидера полярной науки".

Фото: Pixabay 

Теги: адмиралтейские верфи , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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