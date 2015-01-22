"Адмирал" уступил "Торпедо" в КХЛ

Матч закончился со счетом 4:1.

"Адмирал" из Владивостока уступил нижегородскому Торпедо". Таким образом команда потерпела третье поражение подряд в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась вечером 19 ноября в Нижнем Новгороде. Она завершилась результатом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев ледовой арены.

Со стороны команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 16, 27 и 59, 48 минутах спортсмены Иван Чехович, Артур Тянулин (реализовал дубль) и Энди Миле. В составе проигравших единственный раз в ворота шайбу забросил на 8 минуте Марк Верба.

В следующий раз хоккеисты из "Торпедо"20 ноября примут дома казанский "Ак Барс". А 21 ноября "Адмирал" на выезде сыграет против челябинского "Трактора".

Овечкин стал девятым действующим хоккеистом НХЛ с 600 голевыми передачами.

Фото: Pixabay.com

