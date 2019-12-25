Администрация Выборга провела семинар по получению грантов

В нем приняли участие некоммерческие организации.

Семинар по вопросам грантовой поддержки некоммерческих организаций прошел в администрации Выборгского района. Правительство Ленинградской области готово оказать грантовую поддержку потенциальным заявителям — представителям некоммерческих организаций и органам власти Советского и Селезневского поселений. Об этом сообщила прес-служба МО "Выборгский район" 18 марта.

Мероприятие провела депутат Законодательного собрания региона Валерия Коваленко. Она рассказала участникам об условиях участия в грантовых конкурсах, системе оценок экспертной комиссии и необходимости серьезного подхода уже на этапе написания заявки.



Кроме того, в качестве примера успешного участника была упомянута выборгская автономная некоммерческая организация "Центр реализации социальных проектов "Мой мир". Она становилась обладателем гранта уже несколько раз подряд. В 2020 году поддержку получило СКО "Станция Выборгская", которая профинансировала открытие казачьего кадетского класса.

Ранее мы сообщали о расширении центра молодежного инновационного творчества в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay