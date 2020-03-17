Центр молодежного инновационного творчества в Выборге расширяется и ждет новых учеников. Хорошо знакомый многим молодым выборжанам ЦМИТ серьезно обновили: теперь это учреждение областного масштаба, в котором появятся новые крутые кружки и секции. Торжественное открытие обновленного ЦМИТ на Сборной, дом 2 совместили с Днем открытых дверей.

Среди секций, в которые могут записаться школьники и студенты - робототехника и лазерная резка, проектная деятельность и 3D-печать. Ребят не только научат пользоваться современной техникой, но и помогут запустить собственный инновационный проект.

Больше информации на сайте http://fablabvbg.ru/, а также в группе Вконтакте https://vk.com/cmitvbg.

Видео: Piter.TV