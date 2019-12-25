За год в Ленобласти построят десять пешеходных переходов

Один переход также появится в Петербурге.

В понедельник, 14 марта, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что за год планируется построить 12 пешеходных переходов.

Переходы в одном уровне с железной дорогой, оборудованные световой и звуковой сигнализацией, появятся в Ленобласти, Петербурге и Новгородской области.

Так, в Ленобласти переход появится на 73 км, 75 км и 77 км перегона Назия – Жихарево, на станции Валя, остановочных пунктах Осельки, Синево, Русановская, Советский, Сосново, Лесогорский. В Петербурге – вблизи остановочного пункта Комарово, а в Новгородской области – на станции Волот.

Также в этом году уже начали проектировать переходы в Тверской области, Карелии и Петербурге.

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