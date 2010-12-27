Творческие ансамбли Выборга получили "Гран-при" на музыкально-художественном фестивале в Ярославле

Конкурсантами фестиваля стали более тысячи исполнителей народной музыки из Архангельской, Мурманской, Московской, Вологодской, Ленинградской, Ярославской областей.

В Ярославле с 25 по 28 октября состоялся VII Международный конкурс - фестиваль музыкально - художественного творчества "Открытые страницы. Ярославль". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Конкурсантами фестиваля оказались более тысячи исполнителей народной музыки из Архангельской, Мурманской, Московской, Вологодской, Ленинградской, Ярославской областей. Выборг и район представили творческие коллективы МБУК "Первомайский ИКСДЦ "Кивеннапа" из Первомайского поселения.

По итогам конкурса образцовый самодеятельный коллектив "Детский хор народной песни "ЕгоЗа" стал лауреатом 2 степени в номинации "Народный вокал". Солистка "ЕгоЗы" Варвара Зюськевич - лауреат 2 степени в номинации "Народный вокал. Солисты". Народный самодеятельный коллектив "Вокальный ансамбль народной песни "Веселуха" - лауреат 3 степени в номинации "Народный вокал".

Целью фестиваля является осознание единства многонациональных народов нашей страны в культуре, истории и художественном отображении.

Студия пластического театра "Отражение" получила Гран-при фестиваля в номинации "Театральное искусство" и приглашение на участие в Международном конкурсе-фестивале "Открытые страницы. Екатеринбург", который будет проходить в апреле 2019 года.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО