Зюганов предложил Мишустину вместе поработать над "пятой колонной"

Лидер КПРФ провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным.

Лмдер российской коммунистической партии (КПРФ) Геннадий Зюганов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину вместе поработать над "пятой колонной". Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед премьер-министром. ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что давление на страну началось со стороны Запада после распада Советского Союза. Недружественные страны с формировали "пятую колонну", а также подогревали террористов на Северном Кавказе.

Нам вместе надо поработать и с пятой колонной. Президент в послании жёстко высказал. Но я иногда не вижу это в отдельных программах телевидения, понимаете. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Зюганов призвал наращивать участие КПРФ в международных организациях.

Фото и видео: Правительство России