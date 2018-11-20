Вера Звонарева рассказала о подготовке соперниц на турнирах WTA

По экспертному мнению спортсменки, за годы существования женских турниров, уровень мастерства участниц заметно увеличился.

Вера Звонарева рассказала о соперницах на чемпионате в Петербурге. Теннисистка из России выступает в рамках турнира WTA с 1999 года, поэтому может отметить, что уровень претендентов на победу значительно вырос.

Также спикер заявила поклонникам, что из-за мастерства спортсменок, одолеть кого бы то ни было лишь благодаря одному везению не получится.По мнению Звонаревой, раньше выиграть в теннисное соревнование можно было даже не при лучшей физической форме, а получить трофей некоторым удавалось благодаря опыту. Теперь же выкладываться на полную мощь необходимо уже на первом этапе.

Фото: Pixabay.com

