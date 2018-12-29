Звонарева обыграла Макарову: обе теннисистки получили wild card

Спортсменки еще сыграют в рамках соревнования.

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла в первом круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy оппонентку Макарову. Встреча между спортсменками длилась более часа. В результате победительница вышла во второй круг с результатом 6:3, 6:4.

Новой соперницей Звонаревой станет либо Мария Саккари, либо Юлия Гергес. Решение будет принято после того, как гречанка и немка сразятся за лидерство.

Отметим, что организаторы мероприятия предоставили проигравшей Макаровой "wild card". Это означает, что девушка еще сможет показать себя на турнире.

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