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Звонарева обыграла Макарову: обе теннисистки получили wild card
Сегодня, 6:59
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lesjasap

Звонарева обыграла Макарову: обе теннисистки получили wild card

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Спортсменки еще сыграют в рамках соревнования.

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла в первом круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy оппонентку Макарову. Встреча между спортсменками длилась более часа. В результате победительница вышла во второй круг с результатом 6:3, 6:4.

Новой соперницей Звонаревой станет либо Мария Саккари, либо Юлия Гергес. Решение будет принято после того, как гречанка и немка сразятся за лидерство.

Отметим, что организаторы мероприятия предоставили проигравшей Макаровой "wild card". Это означает, что девушка еще сможет показать себя на турнире.

Фото: Pixabay.com

Теги: saint-petersburg ladies trophy, wild card, вера звонарева, теннис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт,

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