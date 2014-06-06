Звездную улицу осветили более 70 светодиодных светильников

С новой системой освещения улица на протяжении 1,7 км получила более равномерное освещение для безопасного и комфортного передвижения в вечернее время суток.

В Московском районе Петербурга на Звездной улице завершилась реконструкция наружного освещения. Вдоль проезжей части и тротуаров установлены 71 светодиодный светильник, новые металлические опоры, а также проложено 3,1 км надежных сетей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

С новой системой освещения улица на протяжении 1,7 км получила более равномерное освещение для безопасного и комфортного передвижения в вечернее время суток. Работы на объекте проводились почти год.

На сегодняшний день для освещения и художественной подсветки объектов Московского района применяются свыше 34 тысяч светильников, в том числе 14 300 светодиодных.

Ранее стало известно, что участок Московского проспекта от Фонтанки до Обводного канала украсят новые светильники.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению