На СТС стартует новый комедийный сериал "90-е. Весело и громко"

Музыкально-романтическая комедия заставит зрителей ностальгировать.

В понедельник, 25 марта, зрители СТС смогут попасть в атмосферу легендарных 90-х благодаря музыкально-романтической комедии "90-е. Весело и громко". Эпоху первых гаджетов и любимых хитов воссоздадут на экране Роман Курцын, Ян Цапник, Стася Милославская, Егор Трухин, Филипп Ершов, Софья Евстигнеева и Дмитрий Никулин.

По сюжету два гитариста Вася и Паша, студентка хорового училища Женя, десантник Боб и преподаватель классического вокала Птицын создадут свою рок-группу. На пути к славе будущих звезд будут подстерегать криминальные авторитеты, малиновые пиджаки, новешие гаджеты — пейджеры и тетрисы.

Смотрите эпохальную комедию "90-е весело и громко" с понедельника по четверг в 20:00 на канале СТС.

На съемках музыкального ролика, приуроченного к премьере, актеры сериала встретились с настоящими звездами 90-х — Алёной Апиной, Богданом Титомиром, Каем Метовым, группой "На-На" и солистом "Отпятых Мошенников" Сергеем Амораловым. На один день музыканты превратились в обычных зрителей, пришедших на рок-концерт.

Фото: пресс-служба СТС