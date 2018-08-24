Гора из "Игры престолов" снялся в рекламе фаст-фуда

Ресторан быстрого питания рекламирует свой новый сэндвич.

Сеть ресторанов быстрого питания запустила очередную промокампанию для своего нового сэндвича. Об этом сообщают зарубежные и российские СМИ.

В главной роли - актер Хафтор Бьёрнссон, который ранее прославился благодаря роли Григора Клигана (Гора) в сериале "Игра престолов". До того, как он начал сниматься в культовом сериале, Бьёрнссон был известен как спортсмен и многократный призёр соревнований за звание "Самый сильный человек планеты".



Скриншот проморолика

Именно поэтому в рекламном ролике "Гора", в образе Полковника Сандерса, устанавливает мировой рекорд, передвинув сотни килограммов сэндвичей на 50 метров.

Ранее российские букмекеры предложили поклонникам "Игры престолов" угадать исход сериала.

Видео: официальный Youtube-канал компании