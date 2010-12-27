Звезда "Дедпула" появится во взрослом ремейке "Один дома"

Голливудская звезда Райан Рейнольдс спродюсирует фильм по мотивам полюбившейся всему миру комедии "Один дома". Не исключено, что сам актер будет играть главную роль в киноленте. Об этом сообщает Кинопоиск.
По сюжету гланый герой - лентяй и прожигатель жизни. В планах у него встретиться на Рождество с семьей, но он опаздывает на самолет. Возвратившись ни с чем домой, главный герой запасается едой и курительными смесями, но его тихий отдых прерывают грабители. Фильм, снятый в жанре комедии, будет носить название "Торчит дома".
Кинолента станет неким подобием фильма 1990 года, где ребенок остался один дома под Рождество. В фильме также показана неожиданная встреча с грабителями, и борьбой с ними.
Вместе с Рейнольдсом над кинолентой будут трудиться представители кинокомпании 20th Century Fox.
Фото: КиноПоиск