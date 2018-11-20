Яковлева прокомментировала слухи о госпитализации в Петербурге

Актриса "Чародеев" и "Экипажа" назвала слухи "проделками недоброжелателей".

Артистка Александра Яковлева опровергла информацию СМИ о собственной госпитализации. Напомним, что накануне в прессе появились сообщения о резком ухудшении состоянии здоровья актрисы из "Чародеев". "Эксперты" заявили, что петербурженку отправили в местную больницу.

Яковлева рассказала, что на самом деле не имеет пробле со здоровьем и усиленно готовится к выпуску спектакля. На сведения о судорогах и пену изо рта у 61-летней артистки, сама героиня новостей лишь посмеялась.

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