У артиста отказали легкие.

Звезда Бродвея Ник Кордеро умер от осложнений коронавируса в 41 год. Об этом сообщили журналисты из The Hill со ссылкой на супругу артиста. Она заявила, что Ник скончался 5 июля после длительной борьбы с последствиями инфицирования.

Напомним, что Ник Кордеро был госпитализирован в марте 2020 года в больницу Лос-Анджелеса. Его пришлось ввести в медикаментозную кому. Артист вылечился от коронавируса, но после инфекции у него появились проблемы со здоровьем. Врачам пришлось ампутировать пациенту ногу. В мае звезда начала восстанавливаться, но затем его легкие перестали функционировать.

Напомним, что Ник Кордеро родился в Канаде. Он известен своими работами в бродвейских театрах. В 2014 году артистс номинировали на премию "Тони" за роль в спектакле "Пули над Бродвеем".

Умер старейший артист театра Российской армии Александр Петров.

Видео: Youtube/Angelina Pentsak