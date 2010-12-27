Зураб Церетели может закончить памятник Кобзону к концу этого года

Гипсовый вариант скульптуры уже готов, осталось отлить его из бронзы.

Скульптор Зураб Церетили сейчас работает над памятником Иосифу Кобзону и считает, что сможет закончить его к концу 2018 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Певец Иосиф Кобзон просил изготовить данную скульптуру еще при жизни, результат на начальных этапах ему уже нравился. Монумент высотой 2,4 метра представляет собой артиста в костюме и с микрофоном в руках, таким же, каким он и был на сцене. Скульптор надеется, что к концу 2018 года все будет закончено, так как гипсовый вариант уже готов. Дальше специалистам предстоит сделать памятник из бронзы. Готовый вариант будет стоять в галерее Церетели.

В четверг, 30 августа, не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Певцу было 80 лет. Иосиф Кобзон в течение 13 лет пытался победить рак предстательной железы. Болезнь то отступала, то возвращалась. Об очередной госпитализации стало известно в июле 2018 года. Новость о смерти артиста появилась 30 августа 2018 года.

Ранее супруга Кобзона боялась, что на его похороны никто не придет.

Фото: ВКонтакте / Иосиф Кобзон