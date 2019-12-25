Зрителям запретили лично вручать цветы артистам БДТ

Цветы можно передать через администрацию или капельдинеров.

В БДТ имени Товстоногова начали действовать ограничения, которые касаются вручения цветов артистов: зрителям запретили лично вручать букеты артистам.

Это произошло из-за требования Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции. Цветы можно будет передать через администрацию или капельдинеров. Запрет нацелен на безопасность артистов, к тому же соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра позволит сохранить спектакли в репертуаре театра.

Ранее мы писали, что Санктъ-Петербургъ Опера театр покажет спектакль "Петр Первый" в новом сезоне.

Фото: vk.com/bdtspb