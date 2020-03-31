Активисты движение "Зооправо" пообещали написать на репера заявление в полицию.

Зоозащитники призывают наказать Гуфа за жестокое обращение с собаками. Накануне репер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Guf, опубликовал видео в Instagram, в котором его овчарка нападает на другую собаку.

Артист активно комментировал происходящее и не пытался оттащить свою овчарку. Пёс репера вцепился в соседскую собаку. Гуф пытался отозвать животное, однако действий не предпринимал. После пришли хозяева пострадавшей собаки и забрали её.

Что, мало? Мало вам этого? Вы отпускаете собаку без поводка?, - сказал артист.

Активисты движение "Зооправо" пообещали написать на Гуфа заявление в полицию. Они хотят привлечь артиста к уголовной или административной ответственности.

Подробнее о личности музыканта вы можете узнать из нашего профайла "Рэпер Гуф: кто такой, личная жизнь, Instagram".

Видео: Instagram / therealguf