Зону платной парковки в центре Петербурга увеличат в два раза в 2021 году

В нее войдет 71 улица.

В 2021 году количество платных парковочных мест в центре Петербурга увеличится в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В зону платной парковки войдет 71 улица. Она будет ограничена Невским проспектом, Воскресенской и Синопской набережными и набережной реки Фонтанки. Увеличить число парковочных мест необходимо, чтобы сократить транспортные потоки в центре города.

Также в Комитете отметили, что количество автомобилистов, нарушающих правила парковки в городе, за год сократилось в два раза. Ежедневно платной парковкой пользуются около 8 тысяч человек. С марта 2020 года ей воспользовались более 3 млн автолюбителей.

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