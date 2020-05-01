Золотую Звезду города-героя Ленинграда впервые можно будет увидеть в Музее блокады

Награда будет представлена на экспозиции с 6 по 10 мая.

Медаль "Золотая Звезда" Города-Героя Ленинграда выставят на экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Впервые в истории государственную награду смогут увидеть все желающие. Торжественная передача состоялась в Мариинском дворце.

Золотую Звезду" города-героя обязательно должны увидеть все петербуржцы. Она была вручена Ленинграду не только за боевые заслуги, но и, в первую очередь, за величайшее мужество мирных жителей блокадного города. Мы никогда не забудем, что им пришлось вынести, сколько из них положили жизни на алтарь победы, но не сдали город врагу, спасли его памятники, сохранили наш уникальный музей под открытым небом. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга.

Бельский передал медаль на временное хранение директору музея Елене Лезик. На мероприятии присутствовали ветераны, труженники тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники нацистских лагерей и дети войны. Награду можно будет увидеть только в течение пяти дней: с 6 по 10 мая.

Впервые Ленинград был назван городом-героем 1 мая 1945 года в приказе Верховного Главнокомандующего. Официально почетное звание он получил 8 мая 1965 года. Медаль "Золотая Звезда" хранится в здании Законодательного собрания Петербурга.

Видео и фото: Законодательное собрание Петербурга