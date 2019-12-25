Ко Дню Победы на улицах Петербурга появятся детские рисунки

Их создали участники конкурса "Здесь живёт герой".

На улицах Петербурга появятся детские рисунки, посвященные 75-летию Великой Победы.

Из создали участники конкурса "Здесь живет герой", который проходил с ноября 2019 года по январь 2020. Известно, что участие в акции приняли более 200 детей разных возрастов: от 7 до 18 лет.

Лучшие работы украсят постеры, размещённые на улицах города. Несколько рисунков уже появились в Центральном и Василеостровском районах.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге 9 Мая прогремит праздничный салют.

Фото: "Отдел образования Невского района" / Вконтакте