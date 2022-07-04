Знакомый Виктора Цоя рассказал о роли, которую мог сыграть музыкант

Музыка Цоя в Европе не стала широко известной, но он мог стать большой кинозвездой.

15 августа 1990 года ушел из жизни Виктор Цой. Прошло уже 34 года, но его помнят, а песни группы "Кино" звучат в наушниках не только у давних поклонников, но и находят новых фанатов.

Как пишет spb.aif.ru, Цой стал легендой еще при жизни — мало кто в Советском Союзе не знал ленинградского музыканта. Есть вероятность, что Виктор Цой мог добиться успеха и в Европе — его песни знали в Англии и Франции, а контракт на главную роль в зарубежном блокбастере был уже на подходе. Однако все изменила трагедия на латвийской трассе.

Как рассказал изданию переводчик и дипломат Жоэль Бастенер, музыка Цоя в Европе не стала широко известной, но он мог стать большой кинозвездой. Однако гибель в автомобильной аварии помешала этим планам. Собеседник вспоминает, что у Цоя была яркая внешность, и он мог сыграть Чингисхана.

Фото: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга (архив)