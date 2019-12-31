В Красном Селе неизвестный похитил дочку сотрудника университета Герцена

Девочка смогла сбежать от злоумышленника, укусив того за руку.

В Красном Селе в конце января похитили 11-летнюю дочь заведующего кафедрой Педагогического университета имени Герцена, сообщило АН "Оперативное прикрытие". Отец девочки подал заявление в полицию лишь 2 февраля.

Как выяснилось, 31 января пятиклассница вышла из школа на улице Освобождения и пошла на рынок на улице Массальского. У дома №55 по проспекту Ленина девочка заметила припаркованную машину, возле которой стоял мужчина 30-35 лет. Как только школьница поравнялась с незнакомцем, тот схватил ее, закрыл рот и затолкнул в салон автомобиля. После этого неизвестный заблокировал двери и поехал дворами. На вопросы плачущей девочки злоумышленник не отвечал. Во дворах мужчина вытащил школьницу из машины и потащил в неизвестном направлении, однако девочка укусила его за руку и ударила злоумышленника. Неожиданное нападение заставило преступника растеряться, а школьница успела убежать.

Отмечается, что незнакомец разговаривал с акцентом и был одет в зеленую куртку и синие джинсы.

Ранее в Архангельской области жена зарезала мужа за недовольство едой.

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