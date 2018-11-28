Константин Зырянов: Семака могут уволить, если "Зенит" не станет чемпионом

Будущее в команде Северной столицы для Семака решится после завершения этого сезона.

Главный тренер петербургского молодежного клуба "Зенит" Константин Зырянов рассказал журналистам о том, что Сергей Семак может лишиться должности, если команда упустит чемпионство. Специалист отметил, что сейчас для №сине-бело-голубых" стоит приоритет - стать чемпионами России. Если надежды не оправдаются, то назначение Семака встанет под вопросом.

Я желаю ему стать с командой чемпионом России в этом сезоне!" прокомментировал ситуацию спикер

Эксперт добавил, что шансы на успех у петербуржцев. есть. Для этого футболисты должны играть на "максималках".

Есть хорошие, добротные футболисты. Главное, чтоб они сыграли в полную силу. Если они отдадут себя на поле в каждом матче без остатка, "Зенит" станет чемпионом" заключил Зырянов

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"