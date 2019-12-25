Зинченко высказался на тему возобновления сезона АПЛ

Ранее стало известно о шести случаях заражения COVID-19 среди игроков и сотрудников клубов.

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко в интервью телеканалу "Футбол 1" поделился мнением о шансах возобновить нынешний сезон чемпионата Англии (АПЛ), прерванный из-за коронавируса.

Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, мало кто верит в рестарт АПЛ. Наша команда сдала тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – у всех они отрицательные. Если у всех все будет в порядке, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе. Александр Зинченко, защитник "Манчестер Сити".

Напомним, Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в июле 2016 года. В составе "горожан" защитник стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Лиги, а также обладателем кубка и суперкубка страны. В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко провел 12 матчей.

Ранее в АПЛ объявили о шести случаях заражения коронавирусом.

Фото: VK / @mcfc