Пятое место: Российским лыжницам помешала палка

На Олимпиаде 2018 лыжницы стали пятыми в командном спринте. Девушек подвила неудача.

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова заняли девятое место в финальном забеге командного спринта классическим стилем. Спортсменкам из России помешало обычное невезение - на пятом этапе у Непряевой сломалась палка.

В финигном забеге на половине дистанции, в момент, когда Непряева передавала эстафету Белоруковой, россиянки были пятыми. Уже на четвертом этапе отрыв значительно увеличился, в итоге россиянки попали на шестую позицию.

Девушки не смогли продолжить борьбу даже за 5 позицию. В решающий момент у Натальи Непряевой на предпоследнем отрезке дистанции сломалась палка.

Фото: natali_nepryaeva

