Пятое место: Российским лыжницам помешала палка

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова заняли девятое место в финальном забеге командного спринта классическим стилем. Спортсменкам из России помешало обычное невезение - на пятом этапе у Непряевой сломалась палка.
В финигном забеге на половине дистанции, в момент, когда Непряева передавала эстафету Белоруковой, россиянки были пятыми. Уже на четвертом этапе отрыв значительно увеличился, в итоге россиянки попали на шестую позицию.
Девушки не смогли продолжить борьбу даже за 5 позицию. В решающий момент у Натальи Непряевой на предпоследнем отрезке дистанции сломалась палка.
Фото: natali_nepryaeva