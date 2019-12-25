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С 19 марта можно посетить Зимний Дворец Петра I
Сегодня, 16:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 19 марта можно посетить Зимний Дворец Петра I

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В год празднования 350-летия со дня рождения Петра I можно будет увидеть первую официальную резиденцию императора в Петербурге.

В Петербурге с 19 марта возобновляет приём посетителей Зимний Дворец Петра I. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

В год празднования 350-летия со дня рождения Петра I можно будет увидеть первую официальную резиденцию императора в Петербурге. Посетители увидят парадный двор с галереей, личные комнаты царя, погреба, столовую.

Посетить Зимний дворец можно будет только в составе экскурсионной группы.

Ранее в Эрмитаж вернулась выставка "Русский авангард" из Амстердама.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

Теги: зимний дворец петра i, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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