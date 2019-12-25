С 19 марта можно посетить Зимний Дворец Петра I

В год празднования 350-летия со дня рождения Петра I можно будет увидеть первую официальную резиденцию императора в Петербурге.

В Петербурге с 19 марта возобновляет приём посетителей Зимний Дворец Петра I. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

В год празднования 350-летия со дня рождения Петра I можно будет увидеть первую официальную резиденцию императора в Петербурге. Посетители увидят парадный двор с галереей, личные комнаты царя, погреба, столовую.

Посетить Зимний дворец можно будет только в составе экскурсионной группы.

Ранее в Эрмитаж вернулась выставка "Русский авангард" из Амстердама.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж