Шокирующее видео из Киева: Пенсионерка покусала котенка

Очевидцы инцидента сняли на видео, как обезумевшая пенсионерка чуть не откусила лапу котенку.

Жуткое шокирующее происшествие произошло в переходе метро Киева 5 августа вечером.

Люди несколько дней наблюдали в переходе за пожилой женщиной, которая просила милостыню. Для жалости у нее в корзине было три котенка. Защитники животных решили отобрать у нищенки котят и пристроить их. Но женщина решила не сдаваться просто так. Когда двух котят смогли забрать, она вцепилась зубами в третьего котенка. Несколько человек еле разжали челюсти пенсионерки, чтобы освободить орущего котенка.

Зоозащитники показали котенка ветеринару, который сказал, что еще бы совсем чуть-чуть и женщина бы прокусила животному нерв, и он остался бы инвалидом. Сейчас общественность собирает деньги на лечение котенка.

Видео: YouTube/Ромчик Уличный Принц