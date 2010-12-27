Жуткое ДТП на проспекте Солидарности: одна из иномарок перевернулась на крышу

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В среду, 13 сентября в Петербурге на пересечении проспекта Солидарности улицы Кржижановского произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии одна из иномарок перевернулась на крышу.