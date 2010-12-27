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Жуткое ДТП на проспекте Солидарности: одна из иномарок перевернулась на крышу
Сегодня, 19:13
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TretyakovaS
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Жуткое ДТП на проспекте Солидарности: одна из иномарок перевернулась на крышу

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В среду, 13 сентября в Петербурге на пересечении проспекта Солидарности улицы Кржижановского произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии одна из иномарок перевернулась на крышу.

Как сообщает "Водитель Петербурга", 13 сентября на пересечении проспекта Солидарности улицы Кржижановского произошла авария с участием двух автомобилей: "Форд Куга" и "Шевроле Лачетти".

По словам очевидцев, автомобиль "Форд Куга" перевернулся на крышу. На место прибыли две машины скорой помощи, предположительно, есть пострадавшие.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ВКонтакте/Экстренный вызов Санкт-Петербург

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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