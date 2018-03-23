Жуткие кадры из Рыбинска: Легковушка сбила 9-летнюю девочку

В сети появилось видео момента ДТП с видеорегистратора очевидца.

Жуткое ДТП произошло накануне днем, 22 марта, в Рыбинске Ярославской области.

9-летняя девочка стояла на обочине и ждала возможности перейти проезжую часть. Водитель авто с видеорегистратором остановился, чтобы пропустить ребенка. Девочка побежала и попала под колеса автомобиля, который ехал на большой скорости по соседней полосе. Ребенок от удара подлетел в воздух, а затем его отбросило на несколько метров от машины.

Автор видео в социальных сетях сообщает, что девочка жива. С травмами ее госпитализировали в больницу. Приехавшие на место ДТП медики сказали, что переломов у девочки нет, только ушибы и сильный шок. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: ВК, Эдуард Макаров