Жуткие кадры из Петропавловск-Камчатского: Автоледи сбила школьницу на "зебре"

В сети появилось видео с моментом наезда на ребенка.

Жуткое ДТП произошло накануне, 19 декабря, на проспекте 50летия Октября.

В 15 часов 12 минут по местному времени девочка школьного возраста переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На двух полосах автомобили притормозили, чтобы пропустить пешехода. Видно, что школьница притормаживает перед приближающимся маленьким грузовичком, и только убедившись, что ее пропускают, пошла дальше. В это время женщина за рулем "Ниссан Икс Трейл" решила обогнать грузовик по встречной полосе и наехала на ребенка.

Девочка с травмами была госпитализирована в больницу. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/Rita WOLF