Жуткие кадры из Индии: Разъяренный слон затоптал насмерть человека

Очевидцы сняли на видео, как слон убил человека.

Жуткая драма разыгралась на берегу одной из рек в Индии - разъяренный слон напал на человека и затоптал его.

Очевидцы сняли на видео, как слон вышел из реки и напал на мужчину, который был ближе всего к слону. Огромное животное топтало человека ногами, а затем подняло на клыки и бросило об землю. Очевидцам криками и камнями удалось прогнать животное обратно в реку.

Люди привыкли считать слонов этакими большими флегматичными добряками, но на самом деле слон очень опасное животное и может напасть на человека. А, учитывая вес и габариты слона, то увечья могут быть смертельными.

Хотя африканские слоны практически не поддаются одомашниванию, в отличие от индийских, но случаев нападения этих животных на человека больше в Индии. Для того, чтобы избежать трагедии при встрече со слоном, нужно, прежде всего, ни в коем случае не дразнить великана. Слоны, к слову сказать, очень обидчивы и с хорошей памятью. Известны случаи, когда слон нападал на обидчика спустя несколько лет, узнав его в толпе людей! Слоны могут стать агрессивны во время "свадебного" гона, защищая слониху и потомство, при виде соперника. А еще слон может быть агрессивен, когда пьян, наевшись забродивших фруктов.

"Взбесившегося" слона очень просто узнать: он начинает неистово махать хоботом из стороны в сторону, топать ногами и растопыривать уши. Перед самым нападением слон издает своеобразный утробный звук животом и прижимает уши к голове. Завидев такие "симптомы" у слона лучше всего пуститься наутек.

Видео: LiveLeake