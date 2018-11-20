В Петербурге живого мужчину признали мертвым и не выплачивали пенсию

Пенсионеру через суд пришлось отстаивать свои права.

Жителю Ленобласти через суд пришлось доказывать, что он жив. Приозерский городской суд после требований прокуратуры аннулировал запись ЗАГСа о смерти гражданина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из материалов дела следует, что по достижению пенсионного возраста мужчина обратился в фонд, однако в ежемесячных выплатах ему отказали. В бумагах значилось, что пенсионер умер.

После этого истец обратился в прокуратуру. Проверка установила, что смерть заявителя была зарегистрирована в ЗАГС еще в 2004 году на основании решения Невского районного суда Петербурга. Тогда с заявлением о смерти обратилась бывшая жена мужчины. В настоящий момент запись была аннулирована. Мужчина вернул себе право на выплату пенсии по старости.

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