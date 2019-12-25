Петербуржцам обещали майские грозы и похолодание

Пока петербуржцы наслаждаются летней погодой, на город медленно, но верно надвигается похолодание. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
До 18 мая в Петербурге будет комфортная температура в +20 градусов, затем ожидается похолодание. Возможны дожди и даже грозы.
Уже на следующей неделе в городе температура воздуха будет колебаться от +12 до +18 градусов.
Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.
Фото: Piter.tv
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