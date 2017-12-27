Жителям Кронштадта досрочно вернули тепло в квартиры 86 домов

В Кронштадтском районе Петербурга под утро жители получили тепло в квартиры.

Как сообщает " Петербургский дневник ", жителям 86 домов досрочно вернули тепло в квартиры.Сообщается, что превентивные работы на трубопроводе удалось закончить раньше времени. В трем часам утра 18 января сотрудники “ТЭК” подключили здания к основной схеме теплоснабжения.

Напомним, что в неожиданно возникшей проблеме стало известно днем 17 января. Путем диагностики работники коммунальной службы выявили дефект. Не дожидаясь прорыва, было решено провести экстренный замен части конструкции.

Отметим, что в 11 часам вечера 17 января уже была закончена сварка изделия. С этого времени началась постепенная подача тепла местным жителям. Полностью разобраться с проблемой удалось к половине третьего ночи.