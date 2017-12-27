Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 8:54
0
lesjasap
415
Код вставки плеера

Жителям Кронштадта досрочно вернули тепло в квартиры 86 домов

0
 
 

В Кронштадтском районе Петербурга под утро жители получили тепло в квартиры.

Как сообщает "Петербургский дневник", жителям 86 домов досрочно вернули тепло в квартиры.Сообщается, что превентивные работы на трубопроводе удалось закончить раньше времени. В трем часам утра 18 января сотрудники “ТЭК” подключили здания к основной схеме теплоснабжения.
 
Напомним, что в неожиданно возникшей проблеме стало известно днем 17 января. Путем диагностики работники коммунальной службы выявили дефект. Не дожидаясь прорыва, было решено провести экстренный замен части конструкции. 
 
Отметим, что в 11 часам вечера 17 января уже была закончена сварка изделия. С этого времени началась постепенная подача тепла местным жителям. Полностью разобраться с проблемой удалось к половине третьего ночи.
Теги: горячая вода , замена трубопровода , кронштадт , кронштадтский район , превентивный ремонт , ремонт , тепло
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5