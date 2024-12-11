Жителя Забайкалья осудили на девять лет за финансирование терроризма

Осужденный по статье за наркотики пытался вербовать россиян.

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Забайкальского края к девяти годам лишения свободы по статье за финансирование терроризма. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Второго Восточного окружного военного суда. Известно, что мужчина будет отбывать первые три года в тюрьме, а оставшееся наказание - в исправительной колонии строгого режима. В судебной инстанции уточнили, что мужчина находился в исправительной колонии региона, так как отбывал наказание за распространение наркотических веществ. Он разделял радикальную исламскую идеологию и с помощью банковских карт своих родственников переводил деньги боевикам.

В пресс-службе регионального управления ФСБ по Забайкальскому краю уточнили, что мужчина 1997 года рождения переводил денежные средства на счета боевиков из международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", запрещенной на территории России. Преступления происходили в период с 2020 по 2023 год. Средства шли для приобретение вооружения, транспортных средств, амуниции и пропаганды террористической деятельности. Дополнительно, находясь в колонии, местный житель участвовал в вовлечении соотечественников в деятельность запрещенного движения.

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Фото и видео: Telegram / 2-й Восточный окружной военный суд, Пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю