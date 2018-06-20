Жителя Волхова задержали в кабинете судебного пристава за дачу взятки

Мужчина пытался подкупить судебного пристава двадцатью тысячами рублями

В городе Волхове Ленобласти в офисе одного из судебных приставов сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину за дачу взятки. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Ради того, чтобы были прекращены взыскания мужчина пытался подкупить судебного пристава двадцатью тысячами рублями. Однако все случилось совсем не так, как предполагал должник: в момент дачи взятки злоумышленника задержали полицейские.

Как сообщает региональный главк МВД РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Попавшийся с поличным подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Источник: сетевое издание "Online47"