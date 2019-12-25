Петербуржца заподозрили в изнасиловании собственного сына

В полицию обратилась мать ребёнка.

Петербуржца заподозрили в сексуальном насилии над собственным сыном. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 9 февраля обратилась 39-летняя петербурженка, которая написала заявление на собственного мужа. При этом, супруги уже более полутора лет не живут вместе. По словам женщины, 6 февраля супруг забрал из коррекционного детского сада их сына. Он отвез его в квартиру на улице Седова и там совершил с ним насильственные действия сексуального характера.

Материал передан в Следком, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге пьяный дворник изнасиловал сожительницу и запер в подвале вместе с ребёнком.

Фото: Piter.TV