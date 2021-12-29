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Жителя Петербурга задержали за нападение с ножом на свою семью
Сегодня, 19:56
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Жителя Петербурга задержали за нападение с ножом на свою семью

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Мужчина накинулся на жену и сына с ДЦП.

В Петербурге задержали мужчину, который ударил ножом жену и 5-летнего ребенка. По информации Piter.tv, мальчика и маму доставили в больницу. 

Вооруженный конфликт произошел после того, как мужчина выпил.Пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали и привезли в участок. Выяснилось, что он имеет судимость. В 2008 году он проходил по делу о краже.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП на "Коле" скончалась 24-летняя девушка.

Фото: Pexels

Теги: житель петербурга, напал на жену, напал на сына с дцп, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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