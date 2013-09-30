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Москвича завалило горой мусора в собственной квартире

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Из мусора ему помогли выбраться спасатели .

Спасатели помогли выбраться москвичу из заваленного в квартире горой мусора. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. Видео с операцией по спасению мужчины опубликовала пресс-служба департамента ГоЧС и ПБ.

Мужчина оказался завален хламом, который сам собирал на протяжении долгого времени. Выбраться самостоятельно у него не вышло, на помощь пришлось звать спасателей.

Сотрудникам МЧС пришлось взломать дверь, чтобы войти. Москвича вытащили из мусора, он медицинской помощи он отказался.

В декабре прошлого года пожилую петербурженку пришлось спасать из-под завалов собственного мусора.

Видео: пресс-служба департамента ГоЧС и ПБ

Теги: квартира, мусор
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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