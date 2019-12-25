Жителя Колпино задержали по подозрению в истязании несовершеннолетнего сына

Медики диагностировали у 12-летнего мальчика сотрясение головного мозга, ушибы груди, живота, рук и ног, почек.

В Колпинском районе Петербурга отец подозревается в истязании несовершеннолетнего сына. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще в конце апреля в детскую городскую больницу из квартиры дома на Пролетарской улице доставили пятиклассника. Медики диагностировали у 12-летнего мальчика сотрясение головного мозга, ушибы груди, живота, рук и ног, почек. Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. По словам самого ребёнка, его избил отец.

Накануне, 8 июня, Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании. Подозреваемый 36-летний мужчина был задержан. Ранее он был судим за хранение и распространение наркотиков.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге школьница обвинила мать в избиении кулаками по голове.

Фото: Piter.tv