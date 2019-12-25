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В Петербурге школьница обвинила мать в избиении кулаками по голове
Сегодня, 9:53
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В Петербурге школьница обвинила мать в избиении кулаками по голове

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Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы.

В Калининском районе Петербурга мать избила свою несовершеннолетнюю дочь, в деталях происшествия разбираются правоохранители. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 8 июня в детскую городскую больницу из квартиры дома по проспекту Луначарского доставили 12-летнюю девочку. По словам пострадавшей, дома её избила кулаками по голове мать. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы.

Ребёнок находится в хирургическом отделении, проводится проверка.

Накануне маленькая девочка получила разрыв печени при падении на детской площадке на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.tv.

Теги: дети, родители, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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