В Петербурге школьница обвинила мать в избиении кулаками по голове

Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы.

В Калининском районе Петербурга мать избила свою несовершеннолетнюю дочь, в деталях происшествия разбираются правоохранители. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 8 июня в детскую городскую больницу из квартиры дома по проспекту Луначарского доставили 12-летнюю девочку. По словам пострадавшей, дома её избила кулаками по голове мать. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы.

Ребёнок находится в хирургическом отделении, проводится проверка.

Накануне маленькая девочка получила разрыв печени при падении на детской площадке на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.tv.