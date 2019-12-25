В Петербурге школьница обвинила мать в избиении кулаками по голове

В Калининском районе Петербурга мать избила свою несовершеннолетнюю дочь, в деталях происшествия разбираются правоохранители. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 8 июня в детскую городскую больницу из квартиры дома по проспекту Луначарского доставили 12-летнюю девочку. По словам пострадавшей, дома её избила кулаками по голове мать. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы.
Ребёнок находится в хирургическом отделении, проводится проверка.
Накануне маленькая девочка получила разрыв печени при падении на детской площадке на Гражданском проспекте.
Фото: Piter.tv.
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