Жителя Бокситогорска подозревают в избиении клиента кафе до полусмерти

Молодые люди поссорились в кафе, в результате чего один из них напал на другого, жестокого избив несчастного.

Правоохранительные службы задержали двадцати двухлетнего гражданина Российской Федерации в одном из общепитов поселка Ефимовский, за избиение своего приятеля. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Инцидент произошел в понедельник, 18 февраля. Известно, что молодые люди поссорились в кафе, в результате чего один из них напал на другого, жестокого избив несчастного. Врачи в срочном порядке госпитализировали молодого человека в возрасте 26-ти лет. Его состояние оценивают как тяжелое.

Полицейские Петербурга выяснили, что двое молодых людей сидели в кафе в ночь с субботы на воскресенье 17 февраля. Между ними возник конфликт, и тогда 22-летний парень накинулся на приятеля, избил его и сбежал, сообщили в МВД Петербурга. Полицейские Бокситогорского района позже задержали его. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"