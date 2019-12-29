Жительница Тихвина умерла в свой день рождения, упав в баре

Женщина оступилась на лестнице.

Около половины третьего ночи 27 февраля в тихвинскую полицию поступило сообщение о гибели посетительницы бара "Пегас" на улице Карла Маркса. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские нашли у бара тело 46-летней местной жительницы, которая в данном заведении отмечала свой день рождения. По словам очевидцев, женщина спускалась со второго этажа, оступилась и ударилась головой о ступени. К моменту приезда скорой женщина скончалась на месте.

Ныне покойная работала крановщицей на заводе и жила в общежитии на улице Советской в Тихвине.

Ранее в заброшенном доме на улице Танкиста Хрустицкого нашли труп.

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