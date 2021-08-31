В момент преступления женщина была пьяна.

Нетрезвая жительница Новокузнецка выстрелила в знакомую в ходе конфликта на детской площадке. Об этом рассказали журналисты телеканала "360". По данным источника, огонь велся из пневматического оружия. Инцидент попал на видео.

До этого мы подавали на нее заявление в ПДН, так как она находилась в неадекватном состоянии, падала на детей в песочнице. Спустя несколько дней мы сидели во дворе. Она вышла, начала предъявлять за какие-то игрушки...после чего начала вытаскивать пистолет и стрелять по людям. очевидица по имени Надежда

Очевидцы уточнили, что ссора между местными жительницами разгорелась из-за детей. В момент стрельбы на улице было много посторонних людей, включая несовершеннолетних. В МВД по региону заметили, что пострадавших нет. Однако одна из девушек поделилась в социальных сетях кадрами, на которых видно ранение. Пуля, по словам пострадавшей, попала ей в руку. Она зафиксировала травму у медиков.

Соседи нарушительницы уточнили, что спустя час после выстрелов пьяная женщина снова начала угрожать местным жителям. По данному факту правоохранительные органы ведут проверку.

На Советской улице расстреляли мужчину из травматического пистолета.

Фото и видео: ВК/Новокузнецк ОНЛАЙН