Жительница Ленобласти ударила ножом мужа во время ссоры

Она задержана по подозрению в убийстве.

Полиция Лужского района задержала женщину, которая подозревается в убийстве мужа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, между супругами возникла семейная ссора. Позже из одного из домов поселка Серебрянский поступило сообщение о человеке с ножевым ранением. Сотрудники правоохранительных органов по прибытии нашли труп 47-летнего безработного.

По подозрению в убийстве была задержана 39-летняя супруга убитого. Расследование продолжается.

В Петербурге пенсионер зарезал сына за новогодним столом.

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