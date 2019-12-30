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Жительница Ленобласти ударила ножом мужа во время ссоры
Сегодня, 14:04
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nastya960

Жительница Ленобласти ударила ножом мужа во время ссоры

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Она задержана по подозрению в убийстве.

Полиция Лужского района задержала женщину, которая подозревается в убийстве  мужа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, между супругами возникла  семейная ссора. Позже из одного из домов поселка Серебрянский поступило сообщение о человеке с ножевым ранением. Сотрудники правоохранительных органов по прибытии нашли труп 47-летнего безработного.

По подозрению в убийстве была задержана 39-летняя супруга убитого. Расследование продолжается.

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Фото: pixabay

Теги: нож, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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