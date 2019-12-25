Жительница Ленобласти пожаловалась президенту на проблемы с водоснабжением

О трудностях с водопроводом в Ленинградской области Владимиру Путину сообщила пенсионерка во время "прямой линии".

На очередной "прямой линии с Владимиром Путиным", проходившей 30 июня 2021 года, ведущая озвучила сообщение от жительницы Ленинградской области: пенсионерка пожаловалась на отсутствие водопроводной воды и необходимость покупать воду в магазинах на небольшую пенсию.

Президент посетовал в ответ на трудности, связанные с пандемией, из-за которой региональные власти якобы сдерживают рост тарифов, дабы не снижать покупательную способность граждан, и коммунальные службы недополучают средства для соответствующего ремонта. Получается, что инвестиции в ЖКХ уменьшаются из-за того, что жители не могут платить за коммунальные услуги еще больше.

К ответу президента власти Ленобласти часто добавляют еще одно объяснение: оказывается, в садоводствах, поселках и деревнях региона жители сами провоцируют нехватку воды, вычерпывая все водохранилища до дна, поливая водопроводной водой огороды, сады и наполняя бассейны. Глава Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что новые станции очистки воды устанавливаются, но до каждой деревни этот процесс все равно не дойдет.

Ранее в разгар жарких дней в Агалатовском поселении воду начали отключать из-за дефицита.

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