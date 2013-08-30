Жительница Кудрово избила собаку: видео

Девушка кричала на животное и распускал руки. Ее приятельница не стала останавливать насилие.

Жительница Кудрово посреди улицы начала жестоко воспитывать собаку: женщина била пса и громко кричала. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Прохожие сняли видео, на котором видно, как женщина трясет и бьет животное. Пес скулит и старается вырваться из рук нервной женщины. Приятельница хозяйки пса не пытается действиями остановить подругу и потом вместе с ней продолжает прогулку.

В Кудрове девушка воспитывали свою собаку, снята только концовка дрессировки. Она лупила ее пару минут концом поводка, пока её не начали снимать. Очевидец, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ранее на Piter.tv сообщили, что два дня на Московском шоссе лежала мертвая лиса.

Видео: Вконтакте, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"